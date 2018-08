Tunisie: A la rencontre du public parisien

Offrir plus de visibilité et d'autres possibilités de diffusion des œuvres des artistes tunisiens, tels sont les objectifs que s'est fixés son fondateur, considérant que l'élan artistique sans précédent que connaît la Tunisie se heurte, malheureusement et malgré quelques efforts et autres initiatives, au manque d'opportunités de diffusion et reste méconnu de la scène internationale. Derrière cette initiative, une association nommée «Viv'ART'unis» dont les membres se sont engagés à faire découvrir la création contemporaine tunisienne avec la première édition d'un festival qui s'y consacre.

Viv'ART'unis proposera, ainsi, au public parisien une sélection qui se veut représentative de la scène artistique tunisienne actuelle. 35 artistes, danseurs, musiciens, plasticiens, comédiens, cinéastes interviendront dans le Grand Belleville afin d'y présenter leurs dernières créations, une occasion d'aller à la rencontre d'un nouveau public.

Au programme, une exposition d'arts plastiques intitulée «Chimères révélées», avec la participation des artistes Hela Lamine, Imed Jemaïl, Wissem Ben Hassine et Sonia Saïd, qui sera installée au Point éphémère et à la Galerie Iesa à partir du 11 septembre. Il sera, également, question d'un parcours itinérant à la rencontre de «Willis from Tunis», personnage aux chroniques grinçantes créé par Nadia Khiari, et autres performances artistiques le long du boulevard de Belleville jusqu'au Point éphémère.

Le Théâtre de Ménilmontant accueillera deux créations du Théâtre national tunisien: la pièce «Dès que je t'ai vue» de Salah Felah et la pièce dansée «Ivresse des profondeurs» d'Imen Smaoui (danse). Ces mêmes lieux présenteront «La Fuite» de Ghazi Zaghbani et «Ouled Jellaba» du chorégraphe Rochdi Belgasmi qui animera, le 12 septembre, un workshop de danse.

Au menu, également, du cinéma avec la projection d'une sélection de courts-métrages qui vont de l'animation au documentaire, en passant par la fiction. Les films sélectionnés sont «Ranim» de Rim Nakhli, «Bonbon» de Abdelhamid Bouchnak, «Cut Redayef» de Alaedine Boutaleb, «Apnée» de Insaf Arafa et «Nature sacrée» de Michella Bredahl. Un débat autour du thème «Artistes tunisiens aujourd'hui» se tiendra le 13 septembre à la galerie Iesa arts et culture. Cette rencontre sera modérée par Rabiaâ Tlili avec la participation de tous les artistes qui prennent part à l'événement en présence de Fadhel Jaïbi, directeur du Théâtre national tunisien. Le Point éphémère accueillera, le même jour, un concert du groupe tunisien Jazz Oil.