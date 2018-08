Tunisie: Sans surprises, ou presque...

Interrogé sur ses choix de convoquer le trio Aymen Mathlouthi, Moez Ben Chérifia et Farouk Ben Mustapha, l'entraîneur des gardiens, Hamdi Kasraoui, a répondu : « Aymen Mathlouthi est une valeur sûre en sélection nationale. Il n'y a rien à dire à ce sujet. Moez Ben Chérifia joue régulièrement avec son club. Quant à Farouk Ben Mustapha, nous nous sommes concertés avec son entraîneur au club et il nous a certifié qu'il affiche une bonne forme, outre que ses dernières sorties avec la sélection nationale plaident en sa faveur ».

S'il a fait dans la continuité en convoquant la majeure partie des joueurs retenus par Nabil Maâloul au Mondial de Russie, la surprise du chef était sans doute la convocation du défenseur stadiste, Jasser Khémiri : «Les portes de la sélection nationale sont ouvertes à tous, sans exception. Nous suivons en permanence les performances de tous les joueurs tunisiens, tous clubs confondus. Si certains ne figurent pas dans cette liste, c'est soit à cause de leur méforme du moment, soit que nous préférons les suivre encore et les convoquer en temps voulu », a souligné Maher Kanzari.

Et il n'y a pas que Kasraoui qui a eu sa chance avec Benzarti. Dans la liste des joueurs convoqués pour le match du Swaziland, annoncée hier matin lors d'une conférence de presse tenue au siège de la FTF, la surprise du chef était sans doute la convocation du défenseur stadiste, Jasser Khémiri. Comme quoi, les portes de la sélection nationale sont ouvertes à tous, mais sous conditions : « Les joueurs les plus en forme du moment ont la primeur de la sélection, mais pas seulement. Le joueur qui n'exprime pas suffisamment d'envie pour intégrer le groupe, n'est pas le bienvenu. Je veux des joueurs qui apportent une plus-value à la sélection nationale et qui désirent faire partie du Club Tunisie », a martelé Faouzi Benzarti lors de la conférence de presse.

