Togo: Le gouvernement pose un nouveau pas avec la création de la FOSE 2018

Les FOSE 2018 prendront toutes les mesures pour maintenir l’ordre public en relation avec l’organisation des élections durant toutes ses phases.

Alors que la CENI malgré les contestations de l'opposition qui s'abattent sur elle continue allègrement les préparatifs des élections législatives, le gouvernement togolais pour sa part vient aussi de poser un nouveau pas. Il s'agit de la création de la « Force Sécurité Elections 2018 » (FOSE 2018).

Selon le communiqué du Conseil des ministres de ce jour, la FISE 2018 "est placée sous la supervision de la commission électorale nationale indépendante (CENI) et le commandement opérationnel du ministère chargé de la sécurité".

Elle se veut une force de huit mille (8 000) agents issus de la gendarmerie et de la police nationales et ses missions sont : "de maintenir la paix, assurer la sécurité ainsi que la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après les élections de 2018", "prendre toutes les mesures pour maintenir ou rétablir l'ordre public en relation avec l'organisation des élections durant toutes les phases des processus électoraux notamment le recensement, la campagne, les opérations de vote, le dépouillement et la proclamation des résultats", "assurer la sécurité des lieux de meeting ou de manifestations publiques pendant la campagne électorale, des bureaux de vote, des candidats, des commissions électorales, des chefs de partis politiques, ainsi que du matériel électoral, en observant la plus stricte neutralité à l'égard de tous".