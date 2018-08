Algérie: Une campagne nationale jeudi pour le nettoyage de l'Environnement

- La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, a annoncé mardi le lancement, jeudi, d'une campagne nationale pour le nettoyage de l'environnement à travers tout le territoire national avec la contribution de plusieurs secteurs et instances concernées ainsi que des entreprises économiques et des organisations de la société civile.

Cette campagne vise à sensibiliser le citoyen sur l'impératif de préserver l'environnement et l'espace de vie et de l'impliquer dans des actions de nettoyage qui ne seront pas "conjoncturelles", a indiqué la ministre lors d'une rencontre organisée pour annoncer cette initiative écologique en présence des représentants de plusieurs ministères, à l'image de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, des Ressources en Eau, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville ainsi que de la société civile.

L'existence de la volonté politique, des technologies et l'affectation d'importantes enveloppes financières pour les investissements s'inscrivant dans le cadre des stratégies de protection de l'environnement sont des démarches "dont les objectifs escomptés ne peuvent être réalisés" en l'absence du sens de civisme, a déclaré Mme Zerouati, déplorant "le manque de ce sens dans la société".

"Le citoyen doit adhérer impérativement et en urgence à la culture de préservation de l'environnement", a-t-elle estimé.

Par ailleurs, et concernant des mécanismes de coercition, Mme Zerouati a fait état d'une "sérieuse" réflexion sur l'institution d'une peine applicable par la force de la loi à toute atteinte à l'environnement. Elle a évoqué, à ce propos, une proposition de sanctions à l'encontre des pollueurs devant le Conseil de Gouvernement.

Soulignant que la priorité du ministère actuellement est d'œuvrer afin d'inciter les citoyens à faire preuve de civisme, la ministre a précisé que la coercition sera un moyen supplémentaire en plus des efforts visant la préservation de l'environnement.

Mme Zerouati a annoncé que son secteur s'attèlera à la préparation de la prochaine fête de l'Aïd El Adha afin de contenir tous les problèmes environnementaux induits par l'accumulation des déchets durant cette occasion, indiquant que ses services envisagent un dispositif "intégré" pour prendre en charge définitivement le problème des déchets.

Outre les collectivités locales et la société civile, les entreprises économiques activant au niveau local participeront à cette campagne nationale de nettoyage en assurant tous les moyens nécessaires afin d'assurer le succès de cette opération, ont indiqué les promoteurs de cette initiative.

Répondant en marge de cette rencontre à une question sur le contrôle des eaux de sources afin d'éviter la propagation des maladies, Mme Zerouati a fait état d'une stratégie nationale de contrôle "permanent" des sites de déversement, et ce à travers les laboratoires et les contrôles de routine effectués par le ministère.

Elle a précisé que les services compétents de son ministère "contrôlent les déchets chimiques des activités industrielles, ajoutant que le contrôle bactériologique ne relève pas de son département.