Algérie: Lutte contre la criminalité - Interpellation de 75 personnes à Alger et Annaba

Alger — Soixante-quinze (75) personnes en possession de psychotropes et d'autres produits et objets prohibés ont été arrêtées respectivement à Alger et Annaba, indique mardi un communiqué des services de la sûreté nationale.

Ainsi les forces de police de la sûreté de wilaya d'Alger "ont effectué récemment des opérations dans plusieurs quartiers de la capitale, lesquelles se sont soldées par la récupération de 66 comprimés psychotropes, une quantité de cannabis traité et d'armes prohibés, et l'arrestation de 72 mis en cause dans ces délits", précise la même source.

Par ailleurs, dans la wilaya d'Annaba, les éléments du service régional de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants "ont interpellé trois (03) présumés auteurs dans une affaire liée au trafic de psychotropes et récupéré 285 comprimés", ajoute la DGSN.