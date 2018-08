Sénégal: Ouverture à Dakar d'un forum sur la lutte contre la désertification

D'après M. Moriya, " la présente rencontre devra servir de cadre pour examiner les progrès des pays et partenaires de l'initiative. Mais surtout, elle permettra de peaufiner le dispositif institutionnel et organisationnel optimal afin de nous permettre d'atteindre nos objectifs communs".

Selon le représentant résident de la JICA au Sénégal,Yuji Moriya, "aujourd'hui, on mesure la nécessité mais surtout l'urgence d'agir pour ralentir et inverser la tendance à la dégradation des terres".

Le 2e Forum régional (Sahel) sur l'Initiative africaine pour la lutte contre la désertification en vue de renforcer la résilience aux changements climatiques au Sahel et dans la Corne de l'Afrique (AI-CD) est organisé par la JICA, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable .

Il s'agit aussi "de créer des opportunités pour les pays du Sahel de proposer, discuter et développer des actions et d'assurer la mise en œuvre, le suivi- évaluation et le rapportage des activités de cette initiative", a ajouté Amadou Lamine Guissé.

L'un des objectifs principaux visés à travers ce forum est " de donner l'opportunité aux pays du Sahel et à leurs partenaires de se rencontrer pour harmoniser leur compréhension de la problématique de lutte contre la désertification dans la région ", selon le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable.

