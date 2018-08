Burundi: Quand un don d'ânes tourne à l'affaire d'Etat entre la France et le Burundi

Bruxelles est de nouveau dans la ligne de mire de Bujumbura. En cause cette fois, le fait d'avoir octroyé des… Plus »

Pourtant des documents rendus publics à l'époque montrent clairement que celles-ci ont été respectées et que les services du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage Déo-Guide Rurema avaient donné leur feu vert à l'introduction de ces ânes dans le centre du Burundi.

Les habitants de la commune de Nyarusange étaient apparemment très contents de ces bêtes de somme venues soulager les femmes et les enfants, obligés jusque là de porter sur leur tête les produits agricoles, l'eau ou le bois de chauffe. Mais tout s'écroule lorsque six mois plus tard l'affaire est médiatisée à l'occasion de l'inauguration de ce projet.

