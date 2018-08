Sénégal: Arrivées de touristes internationaux - 2017, année record depuis 2010

Parmi les principaux marchés et les grandes destinations dans le monde, l'Espagne s'est hissée en 2017 au deuxième rang des destinations les plus visitées pour ce qui est des arrivées internationales, après la France.

"En plus des 1 300 milliards de $EU de recettes engrangées par ces destinations, le tourisme international a généré 240 milliards de $EU supplémentaires au titre du transport international de voyageurs non résidents en 2017", souligne la publication.

"Le secteur connaît une croissance ininterrompue des arrivées depuis huit années consécutives. La progression de 2017 a été la plus forte depuis 2010, avec les régions d'Europe et d'Afrique arrivant en tête du tableau, avec, respectivement, 8 % et 9 %, d'augmentation des arrivées", indique le communiqué.

Dakar — Les arrivées de touristes internationaux ont connu une hausse de 7 % en 2017 et enregistré ainsi la progression la plus forte depuis 2010, indique l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) dans un communiqué de presse.

