Congo-Brazzaville: Des ONG réclament la libération de trois responsables du CHU

Malgré la levée de leur mandat de dépôt, les trois anciens responsables du plus grand hôpital du Congo sont toujours gardés à la maison d'arrêt sans statut selon des ONG qui dénoncent une prise d'otages et exigent leur mise en liberté.

Après une enquête préliminaire et un transport sur les lieux, la chambre d'accusation a décidé, dans une ordonnance datée du 2 août, de leur libération provisoire et de les placer sous contrôle judiciaire.

Bernard Ovoulaka, ancien directeur général du CHU, et deux de ses collaborateurs sont en détention préventive depuis janvier 2018. Ils sont cités dans un présumé détournement de plus de 706 millions de FCFA destinés à l'application de la peinture sur les bâtiments du CHU de Brazzaville.

Mardi 28 août, des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme ont exigé de la justice congolaise de libérer trois anciens responsables du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville. Ils sont maintenus en prison alors que leur mandat de dépôt a été levé depuis pratiquement quatre semaines.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.