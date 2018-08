Gambie: Dividende démographique - Un officiel gambien préconise une synergie dans la collecte des données

Il a invité les participants à réfléchir de manière innovante afin d'obtenir des résultats durables et de se concentrer davantage sur les instruments et l'approche de la communication sur les problèmes qui assaillent le continent.

Selon lui, les statistiques sur la démographie de la population en Afrique centrale et occidentale ont montré de manière constante une population jeune en croissance qui ne dispose pas d'emplois et de compétences nécessaires pour surmonter les problèmes auxquels elle est confrontée.

Le ministre gambien de la Communication a signalé que la capture du dividende démographique requiert des efforts plus larges pour fournir des services de santé de la reproduction de qualité, ainsi que des initiatives politiques appropriées en matière d'agriculture, de bonne gouvernance et d'éducation.

Cette formation est essentiellement destinée aux représentants de l'UNFPA de 25 bureaux de la région africaine pour outiller les managers et leur permettre de "formuler des solutions adaptées aux mutations internes à l'organisation et aux défis dans ces deux régions d'Afrique".

