Congo-Kinshasa: Trois schèmes !

C'est en tout cas ce qu'espèrent et attendent tous ceux que la CENI a déclarés irrecevables leurs candidatures. Car, pour eux, si la Cour n'est pas cet instrument de la personne du Chef de l'Etat, elle jugera et validera, à son niveau, leurs candidatures parce que les raisons de leur non recevabilité sont non fondées.

Le schéma on ne peut plus raisonnable, sera pour la Cour Constitutionnelle, celui de donner l'occasion de parler aux avocats de chaque candidat invalidé. Puis, traiter cas par cas de manière à équilibrer le verdict. Quoi que les critiques continueront à pleuvoir, cette décision dénotera du caractère objectif que dispose la justice, qui est par nature ingrate.

Le deuxième, est celui de rendre caduc le jugement de Nangaa, pour valider toutes ces candidatures et relancer complètement la course, à ce poste tentant. Seulement, cela irait dans le sens de faire perdre à la CENI sa crédibilité, l'accuser indirectement d'être cette caisse de résonnance de la Majorité qui est diamétralement opposée à l'opposition. Donc, mauvais schéma.

En effet, le premier des trois scénarios, qui serait sans nul doute le plus radical, c'est d'avaliser le jugement porté par la Commission Electorale Nationale Indépendante aux six candidatures farouchement rejetées, pour des raisons qui restent encore à vérifier à l'interne comme à l'externe. Cette démarche accusera de même plumage que la CENI, la Cour Constitutionnelle qui n'inspire jusque-là pas confiance aux opposants.

