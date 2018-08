Angola: Un projet de loi pour mettre fin à la prolifération des églises

Un quatuor d'arbitres internationaux angolais, dirigé par Hélder Martins, officie entre 8 et 9 septembre… Plus »

Par conséquent, Carolina Cerqueira considère que ce projet mettra fin aux pratiques et attitudes qui mettent en péril la stabilité sociale et déséquilibrent des familles, obligeant que l'exercice de l'activité religieuse en Angola soit conforme à la loi et aux bons principes.

Huambo — Le projet de loi sur la liberté de religion, de croyance et de culte, apprécié mardi lors de la 8ème session ordinaire du Conseil des ministres tenue dans la province de Huambo, établit des exigences plus strictes pour la légalisation de l'exercice de l'activité religieuse dans le pays.

