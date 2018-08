Angola: L'UE soutient l'amélioration de l'environnement d'affaires

Luanda — L'Union européenne (UE) s'est engagée à soutenir le processus de renforcement de la production et de la compétitivité interne du pays, l'amélioration du climat d'affaires en vue d'améliorer l'économie et la qualité de vie des citoyens, a affirmé l'ambassadeur de l'Union européenne en Angola, Tomas Ulicny.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation sur la facilitation du commerce (Module I), promu par le Ministère du Commerce, en partenariat avec l'Union européenne (UE) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Tomas Ulicny a indiqué que l'UE avait financé le projet d'appui au commerce (ACOM) pour aider le pays à surmonter les contraintes qui entravent encore la croissance de l'activité commerciale et de l'économie réelle.

Selon le responsable, l'UE est bien consciente des difficultés que connaît le pays et de la conviction et la volonté exprimée des autorités angolaises d'appliquer les mesures concrètes pour favoriser le commerce, s'engageant dans la diversification.

Tomas Ulicny a déclaré que l'Union européenne entend également aider l'Angola dans son processus d'adhésion à la zone de libre-échange de la SADC, car la croissance des exportations est une priorité claire dans le contexte actuel de l'Angola et plusieurs secteurs pétroliers déjà identifiés émergent les plus prometteurs et de plus grand potentiel.

Selon le diplomate, en Angola, notamment par l'intermédiaire de l'ACOM, l'Union européenne soutient les autorités nationales par des interventions d'assistance technique auprès du Ministère du Commerce, à la fois par la réhabilitation d'études spécialisées et par le renforcement des capacités et structures.

Outre ce soutien, a-t-il poursuivi, l'Union européenne met également à la disposition de l'Angola une assistance technique supplémentaire pour aider le pays à mettre en œuvre les mesures de catégorie C.

"Ainsi, dès que l'Angola notifiera l'OMC de ces mesures, l'Union européenne réitère sa volonté et son intérêt de soutenir l'Angola dans les prochaines étapes", a-t-il assuré.

D'autre part, Tomas Ulicny a souligné que dans le cas de l'Angola, la forte dépendance du pétrole et la fragilité des fluctuations des prix internationaux ont conduit à la nécessité absolue de diversifier les secteurs de la production et la promotion du secteur du commerce a émergé comme une priorité politique stratégique.

Il a indiqué que ces défis présentaient d'innombrables fronts d'intervention et que leur complexité forçait l'analyse approfondie et les décisions pondérées et participatives.

Selon lui, le fort potentiel en termes de ressources naturelles, en particulier, l'agriculture, la pêche, les mines, l'énergie font de l'Angola l'un des territoires avec de grandes possibilités de profiter des avantages de l'accord de facilitation du commerce, qui, selon l'Organisation Mondiale du Commerce, pourrait augmenter les exportations mondiales jusqu'à un trillion de dollars/an.

Il a rappelé que, lors de la ratification de l'accord de facilitation du libre-échange en 2015, l'Union européenne avait mis à la disposition des pays en développement et les pays les moins développés plus de 400 millions d'euros pour soutenir la mise en œuvre de cet accord. L'ambassadeur de l'Union européenne a dit que ces soutiens visaient la mise en œuvre des mesures de la catégorie C, ou soit les domaines que chaque pays identifie comme nécessitant encore une préparation et un renforcement des capacités et des structures.