Angola: Le Chef de l'Etat inaugure la centrale thermique de Belém à Huambo

Un quatuor d'arbitres internationaux angolais, dirigé par Hélder Martins, officie entre 8 et 9 septembre… Plus »

En mai dernier, la construction de la ligne de transport d'électricité Launga-Uaco Cungo-Belém do Dango a été confiée à l'entreprise China Machinery Engineering Corporation (CMEC), couvrant 400 kilomètres et trois sous-stations.

La province de Huambo dispose actuellement de deux sources de production d'électricité (la centrale hydroélectrique de Ngove et la centrale thermique de Benfica) qui produisent entre 20 et 30 mégawatts, insuffisantes pour répondre à la demande croissante.

A l'occasion, le Président de la République, accompagné du ministre de l'Energie et des Eaux, João Baptista Borges, du gouverneur João Baptista Kussumua, entre autres personnalités, a parcouru la zone de décharge, l'atelier, la salle de contrôle et le bâtiment administratif.

L'entrée en fonctionnement de la centrale thermique de Belém, à 11 kilomètres de la ville de Huambo, bénéficiera à plus de 100.000 habitants des villes de Huambo et Caála et améliorera aussi le réseau public dans les rues et les nouveaux et anciens quartiers.

