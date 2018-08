Congo-Kinshasa: Requête !

Pour le reste, il est sans ignorer que le pays est en train de passer une période décisive de son histoire. Organiser des élections crédibles, inclusives et transparentes, dans un climat de paix est sine qua none. Déjà, avec l'intervention de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Halley, il y a de quoi penser que les élections vont tout droit au mur.

Est-ce une coïncidence ? Pas du tout. Puisque, depuis 2016 et 2017, tous les regards sont tournés vers la RD Congo. Encore que le Président Kabila, au nom de la souveraineté, avait confirmé le financement exclusif des joutes électorales prévues au mois de décembre 2018, par les fonds propres du Gouvernement RD Congolais, en dénonçant l'ingérence extérieure dans les affaires intérieures, cela fait couler beaucoup d'encres.

Eh non ! Ils n'ont pas tardé. Les candidats invalidés, ont déjà saisi la Cour constitutionnelle. Il reste à savoir si l'instance suprême de justice va répondre positivement ou pas à leurs requêtes. Toutefois, d'ici le 19 septembre, date prévue pour la publication des listes définitives de candidats qui pourront concourir aux joutes électorales à venir, les invalidés majeures seront-ils réintégrés à la course ?

