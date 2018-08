Ile Maurice: Calendrier des travaux du métro - Voici à quoi vous attendre

Le compte à rebours est enclenché. Les premiers Urbos 100 desserviront le trajet Port-Louis-Rose-Hill en septembre 2019.

C'est, du moins, ce qu'affirme Das Mootanah, directeur général de Metro Express Limited (MEL), qui était face à la presse mercredi, lors de la 100e réunion de coordination, à la municipalité de Beau- Bassin-Rose-Hill. Et dimanche, les représentants de MEL, de la Road Development Authority, de la Central Water Authority (CWA), et de Larsen & Toubro (L&T), entre autres, étaient sur le terrain pour des inspections. Ainsi, après les griefs des habitants et automobilistes concernant l'état de la route à Vandermeersch, une voie a été ré-asphaltée par L&T.

De septembre à décembre, des déviations sont prévues au niveau du rond-point de Beau-Bassin, à Barkly. Au sujet de ces déviations, une source proche du dossier indique qu'elles sont dues à la construction de nouveaux drains à Vandermeersch, qui sera faite par phases. Selon elle, les déviations sont en cours de finalisation par le constructeur indien L&T et la Traffic Management & Road Safety Unit.

«Les rails vont être installés l'année prochaine. Les travaux avancent très vite. Le projet est on time», a affirmé, pour sa part, mercredi, le directeur de MEL. Quid des autres travaux sur ce tronçon ? Le déplacement des tuyaux de la CWA et des pylônes de Mauritius Telecom (MT) devrait prendre fin vers la mi-septembre. Ensuite, ce sera au tour de la Wastewater Management Authority d'entreprendre des travaux, dès la deuxième semaine de septembre. La construction de drains, qui débutera en septembre, s'étalera jusqu'à mars 2019.

Concernant la station de Beau-Bassin, des travaux pour le déplacement des services essentiels ont déjà débuté. Ils devront prendre fin en décembre. Viendra ensuite la pose des rails qui s'étalera, elle, sur trois mois, soit de février à avril 2019. S'ensuivra l'installation de la ligne électrique aérienne, pour la fourniture d'électricité aux trains, d'avril à juin 2019.

Du rond-point du Central Electricity Board (CEB), à Rose-Hill, jusqu'à celui de Beau-Bassin, les travaux avancent, eux aussi, à grand pas. Tout d'abord, la traction de câble, par MT, devrait prendre fin d'ici quelques jours. Ensuite, la couche de base avant l'installation des rails, qui a débuté ce mois-ci, devrait prendre fin en décembre. L'aménagement de drains débutera le mois prochain, pour prendre fin en mars 2019.

Des travaux sur la station de Révérend Lebrun débuteront dans quelques jours, pour se terminer en janvier prochain. S'ensuivra la pose des rails jusqu'à la première semaine de mai. Quant aux lignes d'électricité aériennes, leur installation est prévue entre avril et juin 2019.

Le long de la rue Vandermeersch, de nouveaux drains de la même capacité que les anciens datant de l'époque pré-Indépendance seront construits. Les travaux débuteront en septembre pour prendre fin en décembre. Les intersections le long de cette route seront fermées à la circulation en phase, entre septembre et décembre. Une voie d'accès sera opérationnelle d'octobre à janvier 2019.

À Rose-Hill, les travaux ne sont pas non plus au ralenti. Depuis la rue Duncan Taylor jusqu'au rond-point du CEB, des travaux pour la structure surélevée sont en bonne voie. Soixante-seize pilotis seront installés, afin de soutenir les fondations. Vingt-huit piliers, pour soutenir la partie surélevée, seront construits. Si les travaux ont déjà commencé, ils prendront fin début avril 2019.

Quant à la superstructure, elle consiste en l'aménagement de 88 tabliers, qui porteront les voies. Concernant le tracé, la pose des rails est prévue entre avril et juin 2019. Les lignes électriques aériennes seront installées entre mars et juin de la même année. Toute la partie finition et revêtement, entre autres, sera effectuée entre avril et juin 2019.

Finalement, les trains seront mis à l'essai le long du tracé, de Rose-Hill à Port-Louis, pendant trois mois, avant leur mise en opération en septembre. Et c'est SMRT Corporation de Singapour qui assurera l'opération readiness du métro.