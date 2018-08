Ile Maurice: Meurtre de Janice Farman - Me Valayden parvient à faire libérer Ravish Rao Fakhoo

Il aura passé plus de 12 mois en prison. Mais ce mardi 28 août, Ravish Rao Fakhoo, l'un des suspects arrêtés pour le meurtre de l'Écossaise Janice Farman, en juillet 2017, a recouvré la liberté. Son homme de loi, Me Rama Valayden, a présenté en ce sens devant la Bail and Remand Court.

L'habitant de Palma, Quatre-Bornes, a dû s'acquitter d'une caution de Rs 100 000. Il a également dû signer une reconnaissance de dettes de Rs 1 million. En outre, la magistrate de la Bail and Remand Court lui a imposé un couvre-feu. Ainsi, Ravish Rao Fakhoo n'a pas le droit de quitter son domicile après 18 heures.

Janice Farman, 47 ans, est morte étouffée par trois hommes dans la nuit du jeudi 6 juillet 2017, à son domicile à Albion. Son fils adoptif, alors âgé de 10 ans et souffrant d'autisme, a été témoin de la scène. Peu après l'ouverture de l'enquête, la police avait procédé à l'arrestation de Ravish Rao Fakhoo et de Kamlesh Mansingh. Ce dernier a, lui aussi, présenté une motion de remise en liberté devant la Bail and Remand Court. Anish Soneea avait, lui, aussi été appréhendé.