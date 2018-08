Sénégal: Le DGA de Sen-RÉ, Adama NDIAYE jette l'éponge

On le présentait, urbi orbi comme l'un des potentiels et sérieux remplaçants du Dinosaure Moussa DIAW, frappé par l'âgéponge pour conflit de génération ou cohabitation froide avec son chef hiérarchique Moussa DIAW ? Selon des échos parvenus à Confidentiel Afrique, le Conseil d'administration de la société examine sa démission avant de l'accepter ou pas. Toutefois l'information de sa démission, nous a été confirmée par des sources crédibles.

Ce dernier qui préside l'instance suprême des assureurs africains depuis 2014 et occupe les fonctions de DGA de la compagnie de réassurance sénégalaise, SEN-RÉ, a décidé de quitter le navire qu'il co-pilotait avec le Dinosaure Moussa DIAW, Directeur Général de la société. Sa cooptation en 2015 par le Conseil d'administration de la compagnie au poste stratégique de DGA, avait été diversement appréciée par bon nombre de professionnels du secteur de l'assurance et de la réassurance.

