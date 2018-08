Congo-Kinshasa: Elections 2018 - La CENI face aux défis opérationnels

La Commission électorale nationale indépendante met les bouchées doubles pour accomplir sa mission : l'organisation des élections à la date du 23 décembre 2018. Une réunion importante a réuni dans la salle de réunion les Membres de la Plénière pour se fixer de nouvelles orientations afin de relever les défis opérationnels à quelques mois de la fin du processus électoral.

Après la publication de ses décisions relatives aux listes provisoires de candidatures recevables et irrecevables aux élections présidentielle et à la députation nationale, le Bureau de la Ceni, au grand complet, s'est réuni autour du Président Corneille Nangaa pour évaluer et entamer les préparatifs des autres défis calendaires.

La réunion de lundi 27 août 2018 a tourné autour de grandes orientations. Il s'agit du suivi des recours auprès de la Cour constitutionnelle, génération et impression des listes provisoires des électeurs pour affichage dans les antennes, identification et repérage des Membres des Bureaux de vote et de dépouillement des activités opérationnelles qui s'effectueraient en parallèle aux opérations de réception et traitement des candidatures.

Il s'est agi également d'évaluer les défis opérationnels liés aux activités électorales à venir dont le repérage des bureaux de vote, de dépouillement, aux Centres locaux de compilation des Résultats (CLCR), le déploiement de différents matériels électoraux, la formation électorale ainsi que la sensibilisation de la population sur la machine à voter.

C'est dans ce cadre que deux équipes d'experts de la Ceni séjournent depuis plusieurs mois en Corée du Sud et en Chine pour, respectivement, procéder au contrôle qualitatif et quantitatif des machines à voter et à la production, au conditionnement et au déploiement de matériels de la quincaillerie électorale.

Toujours au niveau opérationnel, le Président de la Ceni a rendu compte aux autres Membres du Bureau des orientations transmises, le 23 août dernier, aux Secrétaires Exécutifs Provinciaux (SEP) venus déposer au siège de la CENI à Kinshasa les dossiers physiques des candidats députés nationaux.

La réunion de ce lundi témoigne à suffisance la détermination de la Centrale électorale à tenir sans faille le calendrier électoral.