Burkina Faso: Dialogue politique

Le 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Bénéwendé Stanislas Sankara, a reçu en audience, le mardi 28 août 2018 à Ouagadougou, une délégation du «Danish Institute for Parties and Democracy» (DIPD), en compagnie de représentants de partis politiques burkinabè. Les échanges ont porté sur l'ancrage de la démocratie et le dialogue politique au Burkina Faso.

L'Institut danois des partis et de la démocratie pour les partis politiques (DIPD) encourage la bonne gouvernance et le dialogue entre les partis politiques burkinabè.

Une délégation de l'organisation, accompagnée du Centre pour la gouvernance démocratique (CGD) et de représentants de partis politiques ont été reçus, le mardi 28 août 2018, par le 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Bénéwendé Stanislas Sankara, pour échanger sur la question.

A sa sortie d'audience, le chef de la délégation danoise, Martin Pedersen, a mentionné que sa délégation a écouté les espérances des partis politiques en vue d'avoir des solutions viables pour les populations.

Il a salué, en outre, les résultats obtenus par son partenaire local, le Centre pour la gouvernance démocratique (CGD), dans le cadre d'un programme de dialogue politique entre partis politiques qu'il met en œuvre.

«Nous avons des collaborations avec des partis politiques et nous enregistrons de bons résultats sur le développement, sur la représentation des femmes et des jeunes dans les partis politiques, mais aussi sur la réconciliation nationale», a rappelé M. Perdersen

Pour le 1er vice-président de l'Assemblée nationale, les 14 partis représentés à l'Assemblée nationale ont eu la chance d'être retenus par ce programme danois, qui viendra renforcer l'ancrage de la démocratie au «pays des Hommes intègres».

M. Sankara a ajouté que c'est une opportunité pour travailler à une meilleure stabilité, à renforcer la paix au Burkina Faso et à ce que les partis politiques quel que soit leur obédience, se donnent la main et se complètent.

«On peut se mettre au-delà de nos désaccords, et trouver des accords dans la communication», se convainc le président de l'UNIR/PS. Le DIPD a pour objectif de contribuer au développement efficace des partis politiques et au bon fonctionnement du multipartisme, considéré comme indispensable dans une culture de démocratie. Il soutient les aspirations de paix et de développement humain des citoyens dans les pays en voie de développement.