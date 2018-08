Tunisie: La constance, gage de réussite

Comme on se retrouve

Le coup d'envoi de la saison sportive de golf 2018-2019 sera donné ce weekend avec le démarrage du championnat de Tunisie et un premier tour étalé sur trois jours du 31 août au 2 septembre 2018. C'est la principale nouveauté introduite dans une compétition comportant huit tours et qui fera le tour de nos parcours de golf, du 31 de ce mois jusqu'au 10 mars 2019 et avec comme apothéose la finale programmée du 12 au 15 avril 2019. Deux tours sur huit, outre la finale, seront disputés en trois jours, et ce, pour permettre aux sportifs d'élite d'acquérir un rythme plus élevé et de s'approcher davantage des compétitions internationales pendant plus de deux journées...

Côté jeunes, le championnat de Tunisie, qui démarre le 9 septembre 2018, comporte comme d'habitude six tours jusqu'au 17 mars 2019. La finale est prévue les 6 et 7 avril 2019. Quant à la finale de la Coupe de Tunisie, elle aura lieu les 27 et 28 avril 2019.

Une saison qui s'ouvre avec beaucoup d'espoirs et des ambitions renouvelées en vue d'atteindre un palier supérieur et réussir les échéances internationales inscrites sur le calendrier à commencer par le Championnat arabe dans deux mois au Golf The Residence Gammarth. Il y a tout un projet, initié par des hommes passionnés et avertis, qui tourne autour des exigences du haut niveau. Un état d'esprit à son égard. L'on n'insistera jamais assez sur le travail accompli à l'occasion, sur tout ce qui a été entrepris dans le but d'assurer les meilleures conditions de travail, de préparation et surtout d'épanouissement des joueurs. Mais aussi et surtout sur tout ce qui reste à réaliser.

Personne ne peut aujourd'hui l'ignorer: le golf a gagné du temps et ses acteurs, joueurs, fédération, clubs, mais aussi public, sont en train de vivre quelque chose de magnifique, d'exceptionnel, même s'ils ont encore toujours faim. Ils avancent résolument à la vitesse de sportifs décidés à confirmer ce qui a été déjà réalisé et à aller jusqu'au bout. Avec une ambition affirmée et des objectifs bien clairs. Tout ce que cela peut susciter, et bien entendu engendrer, est une bénédiction pour ce sport. On s'attend déjà à un lot d'émotions à nulles autres pareilles. Les images vont se bousculer, les moments forts s'imposer...