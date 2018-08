Maroc: Déficit budgétaire de plus de 20 MMDH à fin juillet

Concernant les recettes des comptes spéciaux du Trésor, elles ont atteint 50 MMDH, compte tenu des transferts reçus des charges communes du budget général d'investissement pour 12 MMDH et de la rentrée de 447 millions de dirhams (MDH) au titre des dons des pays du Golfe. Les dépenses émises ont été de 67,4 MMDH compte tenu du versement de 26,3 MMDH au profit du budget général, poursuit la TGR, notant que ces dépenses intègrent la part imputée aux CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 1,1 MMDH. Le solde de l'ensemble des comptes spéciaux du Trésor est négatif pour 17,3 MMDH, fait savoir le bulletin, ajoutant que hormis le versement exceptionnel de 24 MMDH, effectué à partir du compte d'affectation spéciale intitulé "Compte spécial des dons des pays du Conseil de Coopération du Golfe" au profit du budget général, le solde des CST est positif de 6,7 MMDH.

Les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d'engagement, se sont élevés à 307,5 MMDH à fin juillet 2018, représentant un taux global d'engagement de 58% contre 57% à fin juillet 2017. La diminution des charges de la dette budgétisée s'explique par le recul de 42,9% des remboursements du principal (17,7 MMDH contre 31 MMDH) et la hausse de 0,9% des intérêts de la dette (17,8 MMDH contre 17,7 MMDH), fait-elle remarquer.

Hormis ce versement, les recettes ordinaires ont affiché une progression de 0,9%, note la même source qui explique cette augmentation par la hausse des recettes non fiscales de 202,1%, des droits de douane (+12,8%), des impôts indirects (+5,5%), conjuguée à la baisse des impôts directs de 2,2% et des droits d'enregistrement et de timbre (-1,8%).

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 20,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2018, contre 18,2 MMDH durant la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.