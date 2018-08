Ile Maurice: Beau-Champ - Un village riche en histoire

Ce kovil, situé sur la route principale, a été récemment rénové. «Il y a quelques années, le village était délaissé car nous n'avions rien en termes d'infrastructure. Mais depuis trois mois, les habitants ont eu un centre de loisirs et un beau jardin d'enfants, de même qu'un coin détente. Et le kovil a été remis en état», précise-t-elle. Sa belle-fille, Mehnaz, qui travaille à ses côtés, estime que bien qu'il soit petit, Beau-Champ est un village où il fait bon vivre. «Nous sommes très soudés car nous ne sommes pas nombreux», ajoute-t-elle.

Nous sommes à Beau-Champ, petit hameau géré par le conseil du village de GRSE. La boutique l'Escalade de Beau-Champ ne passe pas inaperçue car elle est située sur la route principale et le bâtiment est une structure en pierre, qui date de plusieurs années. Mantee Dowlut, marchande de gâteaux, qui attend les clients sous la varangue de cette boutique, travaille là depuis quelques années. Elle raconte qu'autrefois, cette localité était un camp sucrier et que par conséquent, la plupart des terres appartenaient à l'ancienne sucrerie de Beau-Champ, rebaptisée Alteo. Mantee, qui a vécu dans ce village depuis plus de 20 ans, confie que Beau-Champ est non seulement fréquenté par ceux qui se dirigent vers le village de GRSE mais aussi par de nombreuses personnes qui viennent pour prier dans un des plus anciens kovil qui s'y trouve.

