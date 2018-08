Algérie: E-gouvernance - L'Algérie a avancé de 20 places dans le nouveau classement mondial

Mme Faraoun a également procédé à la mise en service du réseau téléphonique de fibres optiques au niveau de la cité "La perle de la Méditerranée" dans la ville de Mostaganem, qui regroupe 717 logements, ainsi que la connexion de la wilaya au second réseau d'Internet, ce qui permettra d'augmenter le débit et d'améliorer les prestations de "Algérie Télécom".

La ministre a procédé, lors de sa visite dans la wilaya de Mostaganem, à la pose de la première pierre pour la réalisation de deux bureaux de poste dans les communes de Sidi Lakhdar et de Mostaganem et inauguré deux autres bureaux de poste au chef-lieu de wilaya.

La ministre a affirmé que "la stratégie nationale des communications repose sur l'extension du réseau et le soutien des investissements à travers l'ensemble du territoire national, aussi bien dans les zones urbaines que les zones rurales, voire même les zones isolées, ce qui diffère du modèle commercial adopté par quelques pays à travers la densification des investissements dans les zones urbaines seulement et les zones commercialement rentables".

Mme Faraoun a souligné que l'arrivée de l'Algérie à ce degré de développement avait été possible grâce aux grands investissements dans le secteur des communications, notamment après l'ouverture du secteur aux investissements privés et les investissements publics du trésor de l'Etat, particulièrement dans les zones rurales et isolées.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.