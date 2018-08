Algérie: Mostaganem - Inauguration et mise en service de plusieurs infrastructures de la poste et TIC

Photo APS

MOSTAGANEM - Plusieurs infrastructures relevant de la poste et des télécommunications ont été inaugurées et mises en service mardi dans la wilaya de Mostaganem, à la faveur de la visite d'inspection de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Feraoun.

La ministre a procédé, à haï "La perle de la Méditerranée" à Kharouba, un pôle urbain situé à l'Est de la ville de Mostaganem, à la mise en service du réseau du téléphone par fibre optique au profit de 717 logements.

Cette technologique FTTH assure l'Internet avec un débit pouvant atteindre 100 mégabits par seconde aux résidents et 1 gigabit au profit des professionnels et tous les services dans le domaine des télécoms, selon les explications fournies par les responsables du secteur.

La wilaya de Mostaganem a bénéficié, dans ce contexte, d'un projet de raccordement de 2.600 foyers au niveau de 4 communes dont 1.915 via la technique de raccordement à domicile et 668 par la technique de raccordement jusqu'à l'immeuble.

Au centre technique de "Algérie Télécom", Houda Imane Feraoun a procédé à la mise en service du réseau de la nouvelle génération d'internet, ce qui permet d'assurer de relier la wilaya de Mostaganem au réseau national et d'augmenter le débit, outre l'amélioration des prestations.

La ministre a déclaré, dans ce sens, que Mostaganem est la dernière wilaya qui vient d'être reliée à ce nouveau système qui lui permet d'augmenter le débit de 1 à 2 terabits par seconde (Ouest du pays). Ce débit est à 2,5 terabits par seconde avec l'Est et pouvant atteindre jusqu'à 8 t/s pour faire face à la demande à l'avenir.

La visite de la ministre a été aussi marquée par la pose de la première pierre pour la réalisation de deux nouveaux bureaux de poste au niveau des communes de Sidi lakhdar et de Mostaganem dans un délai de 8 mois et pour un coût de 53 millions DA, en plus de l'inauguration de deux bureaux de poste similaires au centre-ville de Mostaganem et au niveau de la cité "5 juillet 1962".

Le secteur de la poste au niveau de la wilaya de Mostaganem a bénéficié de projets de réalisation de 7 bureaux postaux et d'opérations d'aménagement et de réhabilitation de 10 autres bureaux qui ont été livrés et ouverts en fin 2017. Durant le premier semestre de l'année en cours, il a été procédé au lancement des travaux de réalisation de 8 autres bureaux postaux pour une enveloppe de 320 millions DA.

Selon la déclaration de la ministre, ces projets contribueront à réduire la densité postale pour passer, d'ici la fin d'année courante, d'un bureau pour 11.000 habitants à un pour 9.000.

La wilaya de Mostaganem dispose actuellement d'un parc de 70 bureaux de poste, de 5 agences commerciales de Algérie Télécom, qui offrent ses services à 54.000 abonnés de téléphone et 45.000 abonnés à internet, a-t-on ajouté.