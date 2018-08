Algérie: Le musée de la calligraphie arabe de Tlemcen publie le 1er numéro de sa revue culturelle "Noune"

- Le musée public national de calligraphie arabe de Tlemcen vient de publier le premier numéro de sa revue culturelle intitulée "Noune", a-t-on appris de son directeur Ahmed Lasnouni.

L'objectif attendu derrière la publication de cette revue est de vulgariser ce patrimoine qu'est la calligraphie arabe et d'offrir l'opportunité aux calligraphes et artistes un espace pour se faire connaître, échanger et développer leurs connaissances dans les divers domaines artistiques.

Le premier numéro de la revue "Noune", publiée durant cet été, comprend une série d'articles s'articulant autour des plus importantes manifestations organisées, par le musée de la calligraphie arabe, l'année passée, a expliqué Ahmed Lasnouni.

Le manque de médias spécialisés dans cet art a poussé les jeunes cadres de cette structure muséale à réaliser cette nouvelle publication culturelle qui vient combler, un tant soit peu, le vide dans ce domaine calligraphique. Le premier numéro de la revue "Noune" contient divers articles consacrés à des calligraphes algériens connus à l'image de Mohamed Bensaid, Benbelhadj, Benaddoune et Cherifi.

Ce numéro met également la lumière sur les différentes activités telles que le concours "Les cavaliers de la calligraphie arabe", "Le festival national estudiantin des arts plastiques", "Les ateliers vivants de la calligraphie arabe", "Le festival national de la calligraphie arabe" et autres articles visant à montrer aux amateurs de cet art toutes les activités organisées par ce musée .

La revue "Noune", publiée en langue arabe, compte se développer davantage en consacrant une partie à des articles en langue française, "pour toucher le maximum de lecteurs et de passionnés", a-t-on souligné.

Dans les prochains numéros, un intérêt particulier sera réservé aux artisans et aux artistes de Tlemcen et de ses environs, mais aussi d'autres régions du pays "dans le but de les faire connaître, de montrer leurs œuvres et contribuer ainsi à leur développement et, par ricochet, au développement de cet art en Algérie", a-t-on ajouté.

Cette publication culturelle institutionnelle a vu également la contribution de plusieurs responsables locaux dont le wali de Tlemcen qui a encouragé cette initiative et mis en exergue son importance dans le champ médiatique culturel.