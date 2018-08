Maroc: Le Raja pratiquement en quart de finale de la Coupe de la CAF

Montée des risques bancaires et renforcement des pressions sur la rentabilité Plus »

Il y a lieu de rappeler que les deux premiers de chaque groupe se qualifieront aux quarts de finale, tour qui se jouera à élimination directe en aller et retour, les 14 et 21 septembre prochain.

Quant à la RSB, elle aura l'occasion de conforter son statut de leader en donnant le ton à Uniao Desportiva Do Songo, bon dernier ex aequo avec les Soudanais d'El Hilal qui affronteront à Port Saïd les Egyptiens d'Al Masry. D'ailleurs, l'enjeu lors de cet ultime acte consiste à savoir qui de la RSB ou d'Al Masry décrochera la pole position, sachant qu'après cinq manches, ce sont les Berkanis qui mènent le bal avec 10 points, soit une longueur d'avance sur les Egyptiens.

C'est dans de bonnes dispositions que le Raja et la RSB aborderont ce mercredi à la maison les péripéties de la sixième journée de la phase de poules de la Coupe de la CAF. Les Verts auront à donner la réplique à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca à la formation ghanéenne d'Aduana Stars (GP : A), au moment où les Berkanis accueilleront au stade municipal, également à 20h00, l'équipe mozambicaine d'Uniao Desportiva Do Songo (GP : B).

