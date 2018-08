La consolidation de la coopération économique a été au centre d'entretiens, lundi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et le vice-président de l'Assemblée nationale de la Corée du Sud, Lee Ju-Young, en visite dans le Royaume à la tête d'une importante délégation parlementaire.

Lors de cette entrevue, marquée par la présence de l'ambassadeur sud-coréen à Rabat, Habib El Malki a salué les relations d'amitié distinguées unissant le Maroc et la Corée du Sud, notant que les deux pays partagent les mêmes valeurs relatives au renforcement de la paix, de la sécurité et de l'unité des peuples et à la préservation de l'intégrité territoriale des pays, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Habib El Malki a affirmé que le Maroc a engagé une réflexion pour l'élaboration d'un nouveau modèle de développement afin de répondre aux besoins et exigences actuels et futurs, qualifiant d'«intéressante» et d'«utile» l'expérience de la République de Corée, qui représente un modèle en matière de développement basé sur la valorisation des ressources humaines.

Il a, également, relevé l'existence de multiples potentialités et de grandes opportunités de coopération entre les deux pays dans des domaines vitaux, notamment les énergies renouvelables, le tourisme et l'automobile.

Dans ce sens, le forum économique parlementaire de la Chambre des représentants et de l'Assemblée nationale de la Corée du Sud, prévu début 2019, sera l'occasion d'examiner les moyens de développer la coopération économique, commerciale et technologique entre les deux pays, a-t-il affirmé.

De son côté, Lee Ju-Young a indiqué que sa visite intervient suite à la visite officielle du président de la Chambre des représentants en Corée du Sud au mois de mai dernier et qui a été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente entre les institutions législatives des deux pays.

La République de Corée accorde une grande importance au renforcement de ses relations avec le Maroc, un pays qui se distingue par sa position géostratégique importante, en tant que porte de l'Afrique et trait d'union avec l'Europe et le Moyen-Orient, a-t-il assuré, ajoutant que l'Assemblée nationale contribuera activement au succès du forum parlementaire économique maroco-coréen et accompagnera toutes les initiatives visant à renforcer les liens entre les deux pays.

Selon le communiqué, la délégation parlementaire coréenne a relevé l'intérêt accordé par les entreprises coréennes à l'investissement au Maroc et le nombre croissant de touristes coréens désirant visiter le Royaume.