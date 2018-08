Maroc: La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme à propos de la situation du Crédit agricole

La dernière observation concerne la situation financière des bénéficiaires de la réhabilitation financière qui demeure tendue, « puisqu'en se basant sur ses situations, on a pu constater que l'effet des opérations de réhabilitation est limité et semble ne pas perdurer dans le temps », a estimé la Cour.

Les auteurs du rapport ont également observé que « la structure de l'actif et du passif du CAM demeure perfectible puisque la Cour a relevé, au niveau du passif, la rémunération de certains dépôts à vue, alors qu'au niveau de l'actif, elle a enregistré un taux d'impayés élevé pour les crédits amortissables, en plus du recours récurrent aux crédits de consolidation ».

Il est ainsi ressorti de cette mission que « la situation tendue en matière de liquidité, et ce, en raison de l'inadéquation entre l'évolution des dépôts de la clientèle et celle des engagements » constituait un des principaux risques auxquels s'expose le groupe en la matière.

Dans le but d'apprécier les performances du Crédit agricole du Maroc, soulignons que la Cour a procédé, dans le cadre des missions relevant de ses compétences, à une évaluation globale de la situation financière du groupe et de sa contribution au financement et au soutien du secteur agricole.

