Ile Maurice: Ramesh Caussy, CEO de Partnering Robotics - «Maurice ne valorise pas les inventeurs»

L'inventeur du well-being robot Diya One, qui a fait la tournée présidentielle française, est un homme déterminé à faire de Port-Louis un hub technologique qui rayonnera sur l'Afrique. Pour lui, l'avenir réside en la convergence des technologies et la convergence technologique. Il est convaincu que la technologie et l'intelligence artificielle peuvent contribuer à augmenter rapidement le pouvoir d'achat des Mauriciens. C'est le sujet qui fait la couverture de Business Magazine ce mercredi 29 août, un numéro accompagné du dernier Automoto, qui invite à essayer la toute dernière Mercedes Classe A, compacte et bien connectée !

