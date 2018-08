Madagascar: Rentrée scolaire - BNI Madagascar lance le crédit Fianarana

L'année dernière, en pareille circonstance, et ce, grâce à une campagne similaire, BNI-MADAGASCAR a enregistré une augmentation de l'ordre de 100% sur le nombre de crédits octroyés en répondant aux besoins de financement de plus de 10 000 ménages, explique Diana Manajean, directeur du Crédit Retail. « Nous poursuivons nos innovations pour permettre l'inclusion financière, en nous rapprochant au maximum des clients et en apportant les solutions adéquates à leurs besoins, que ce soit par le biais de la technologie digitale ou encore par la présence directe de BNI MADAGASCAR sur terrain» conclut Lanja Randriatsimialona », responsable Marketing et Communication Commerciale de la Banque.

Cette offre exclusive taillée sur mesure permet de financer les frais scolaires et l'achat des fournitures diverses : les clients pourront emprunter jusqu'à cinq millions d'Ariary pouvant être remboursés sur un délai de trois à 10 mois, selon leurs capacités et leurs besoins. Faisant partie de la large gamme de crédits à la consommation de BNI MADAGASCAR, les conditions d'octroi du crédit FIANARANA obéissent aux trois principes suivants : formalités simples, réponse rapide, accès facile.

