Madagascar: Atsimondrano - Avaradrano - Andry Rajoelina en démonstration de force

La population de l'Atsimondrano a réservé un accueil chaleureux au candidat « numéro 13 ».

Pour ses partisans au niveau de ces deux districts, le candidat « numéro 13 » est porteur d'espoir pour le peuple malgache.

Un candidat proche de la population et accessible par tous. C'est l'image à laquelle l'ancien président de la Transition Andry Rajoelina souhaite se présenter. Hier, il est allé aux contacts de la population de l'Atsimondrano et de l'Avaradrano. En effet, dans le cadre de la présentation de son projet « Initiative pour l'Emergence de Madagascar (IEM), le candidat « numéro 13 » s'est rendu à l'Espace Exotique à Iavoloha. La salle de réception de cet établissement était trop étroite pour contenir ses partisans dans le District d'Atsimondrano. Un accueil chaleureux a été réservé à l'ex-homme fort du pays avec un long cortège et un bain de foule qui a débuté depuis le pont de Tanjombato.

Suite à la demande du maire d'Ankaraobato qui a mis son écharpe à l'occasion pour ouvrir la porte de sa circonscription à Andry Rajoelina, le cortège a dû faire un détour à « Ankaraobato tanàna » où tous les habitants étaient sortis de leur maison pour rencontrer l'ex-homme fort du pays, tout en arborant le « premier tour dia vita ». L'ancien président de la Transition a même été contraint d'improviser un discours devant une foule survoltée. Le tout Ankaraobato était complètement envahi par une vague orange hier. Une véritable démonstration de force qui s'est poursuivi jusqu'à l'Espace Exotique qui était déjà plein à craquer. Toutes les communes du District d'Atsimondrano y étaient représentées. A l'occasion, Andry Rajoelina a réaffirmé sa détermination pour sa participation à la Présidentielle. « Madagascar a besoin d'un président jeune, dynamique et qui dispose d'un projet », a-t-il réitéré. Et d'ajouter au passage qu'il ne craint aucun de ses adversaires.

IEM. Après l'Atsimondrano, Andry Rajoelina a rencontré ses partisans dans l'Avaradrano lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans la salle de réception de l'Andy By Pass. Là aussi, la salle était noire de monde. Dans l'Atsimondrano comme dans l'Avaradrano, la population rencontre de nombreuses difficultés socioéconomiques. L'insécurité, le chômage et le sous-emploi, la difficulté d'accès à l'électricité et à l'eau potable, le manque de classes pour les écoles et lycées publics, le délabrement des barrages et des canaux d'irrigation entraînant la diminution de la production pour les paysans.

Ce sont entre autres, les difficultés subies au quotidien par les habitants de toutes les communes de l'Atsimondrano et de l'Avaradrano. « A travers l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar (IEM), nous disposons des solutions rapides et concrètes à tous ces problèmes », a martelé le candidat « numéro 13 » qui se considère comme l'unique prétendant à la Magistrature suprême, capable de rattraper le retard de développement de la Grande île dans un bref délai. En tout cas, d'après ses partisans présents hier à l'Espace Exotique et à l'Andy By Pass, Andry Rajoelina est porteur d'espoir pour le peuple malgache qui a beaucoup souffert depuis quatre ans et demi. Ce jour, le porte-fanion du « Tanora malaGasy Vonona » est attendu du côté d'Antanifotsy.