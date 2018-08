Madagascar: Canal + Madagascar - Les plus grands événements sportifs mondiaux sur les cinq chaînes Canal + Sport

Canal+ Madagascar demeure encore et toujours la société de télévision par satellite la plus appréciée par les téléspectateurs.

Après le succès de la campagne Mondial 2018, Canal + Madagascar continue les initiatives pour donner à ses abonnés le maximum de satisfaction. Et le férus de sport seront encore aux anges avec les nouvelles offres que la première société de télévision par satellite lance actuellement.

Enrichissement. Présentée hier lors d'une conférence de presse, l'offre se manifeste par un enrichissement des bouquets des chaînes Canal +. En effet cinq chaînes Canal + diffuseront désormais les plus grands événements sportifs mondiaux. Il s'agit, en l'occurrence de Canal+ Sport, Cana+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3 et Canal+ Sport 4. Pour chacune de ces chaînes, l'abonné aura droit à la retransmission en direct des grandes compétitions sportives, ainsi que les magazines spécialisées griffées Canal+. Une programmation multisports où les clients Canal+ trouveront absolument tout. Ligue 1, Ligue 2, Coupe de la Ligue, pour les matchs de football ; Top 14, Pro D2... pour le rugby ; Formule 1, Indicar pour le sport mécanique ; ainsi que les tournois internationaux de tennis, de golf et de basket... La chaîne met également en valeur l'expertise de Canal + à travers des magazines sportifs populaires tels Canal Football Club, 19h30 Foot, Canal NBA.

Dédiées. Plus spécifiquement, Canal + Sport 1 et Canal + Sport 2 sont des chaînes entièrement dédiées au football, notamment la retransmission en direct des meilleurs affiches de l'UEFA Champions League, Premier League, Ligue 1 et Liga, sans oublier les compétitions africaines de la CAF. Les magazines Uefa Late Football Club et 11 d'Europe apporteront des éclairages et analyses d'experts autour des matchs de ces grandes compétitions. Canal+ Sport 3, propose, pour sa part une programmation multidisciplinaire et diffusera, entre autres, du basket, du tennis, du rugby, de l'athlétisme, des sports mécaniques et des sports de combat. Pour Canal+ Sport 4, la chaîne diffuse essentiellement du golf, du tennis, de l'athlétisme et bien évidemment du football. Beaucoup de moments sports, en somme, pour Canal + qui, pour le mois de septembre prochain proposera des affiches de grande qualité. Parmi les temps forts de septembre, figureront des matchs de foot à ne pas rater, comme Monaco/Marseille, Lyon/Marseille, Real/Atletico, Barcelone/Bilbao, Chealsea/Liverpool... Pour les séries, on note un nouveau feuilleton « Marina » sur Novelas TV ainsi que la nouvelle intrigue malgache intitulée « Tsisy mipika » sur la nouvelle chaîne malgache, Novegasy qui fait actuellement fureur dans les foyers malgaches.