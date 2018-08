Madagascar: Corée - Madagascar - Premier business forum

Plusieurs festivités auront lieu quant à la tenue de la semaine de la Corée à Madagascar.

Un programme qui se tiendra du 2 au 5 septembre prochain. Le 2 septembre sera marqué par de danse, de musique et d'arts martiaux, le 3 septembre, célébration de la fête nationale coréenne, le 4 septembre, Korea-Madagascar Business Forum 2018 (le premier en tout cas) et le festival film coréen. Ces festivités cadrent également avec la célébration du 25e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur coréen à Madagascar, Lim Sang-Woo, lors d'un déjeuner de presse qui s'est tenu hier, à l'hôtel La Varangue.

Relations diplomatiques. Concernant notamment la fête nationale coréenne, l'ambassade de la République de Corée profite de la semaine de Corée à Madagascar pour fêter le 435 e anniversaire du jour de la fondation de la Corée, soit « Gaecheonjeol » qui signifie littéralement le jour de l'ouverture du ciel. Toujours est-il que dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la République de Corée et la République de Madagascar, le premier business forum entre les deux pays aura lieu pour mettre un accent sur l'importance des relations économiques. Il est organisé conjointement par l'EDBM et la KOCOMA (Chambre de commerce coréenne à Madagascar) et verra la présence et la participation de grandes entreprises coréennes ainsi que de KOTRA (l'agence coréenne en charge du commerce).

Feux des projecteurs. Toujours dans le cadre du rétablissement des relations bilatérales entre la Corée du Sud et Madagascar, l'ambassade de la République de Corée tiendra un spectacle qui a comme ambition de mettre sous les feux des projecteurs, les joyaux culturels des deux pays. Il s'agit notamment du groupe coréen Jinjo Crew et de Benja Gasy ainsi que les K-Tigers qui sont un groupe mixte pratiquant le taekwondo. Ils sont connus pour être des cascadeurs ainsi que des danseurs et de chorégraphes.