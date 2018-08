Madagascar: Caisse nationale de prévoyance sociale - Nouvelle antenne à Vangaindrano

La 22e antenne régionale de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) vient d'être inaugurée le vendredi 24 août dernier à Vangaindrano dans la région Atsimo-Atsinanana.

Cette 22e antenne de la CNaPS servira aussi les populations de deux autres districts, à savoir Midongy et Befotaka qui auparavant, étaient obligées de se rendre à Farafangana en dépit de l'état de délabrement avancé des voies d'accès. La nouvelle antenne située à Ampasy a été inaugurée en présence de nombreux officiels tels que : le secrétaire général du ministère coach de la région, le Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Patrimoine : le sénateur de la province de Fianarantsoa Manesor Bernard, le préfet de Farafangana Narison Rob Leopold, le chef de district Tsirinilaina Raharison Andriambolatiana, le premier magistrat de la Ville, les autorités civiles et militaires, ainsi que le directeur administratif de la CNaPS, M. Rakotomila. La liesse populaire était également au rendez-vous, car les communautés locales n'ont pas manqué de manifester leur joie.

Activités. Notons par ailleurs que d'autres activités ont été menées en parallèle avec cette inauguration. Citons entre autres : un atelier de trois jours sur la formation et la sensibilisation au respect du Code de Prévoyance sociale, ou encore la mise en place du Club jeunes CNaPS de l'église luthérienne d'Ambohijatovo (Vangaindrano). La CNaPS poursuit et renforce sa politique de proximité. Célestin Philippe, Maire de la Commune rurale Tsiantely se réjouit : « La présence de cette nouvelle antenne nous facilitera la tâche. Avant, seuls quatre sur six employés auprès de notre commune étaient affiliés à la CNaPS. Ce nombre est désormais appelé à augmenter, et nous n'aurons plus besoin d'effectuer le long trajet vers Farafangana. »