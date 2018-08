Madagascar: Région du Bongolava - Priorisation au développement rural

De nombreux projets destinés à soutenir l'économie rurale ont été réalisés par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage par le biais du Projet jeunes Entreprises Rurales du Moyen Ouest (PROJERMO) dans la région de Bongolava.

Le Projet PROJERMO qui est financé par la Banque Africaine de Développement et l'Etat Malagasy, a pour objectif d'accroître la productivité agricole afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté, et de promouvoir l'emploi décent des jeunes et des femmes dans cette région. En fait, le développement rural constitue une priorité pour ce département ministériel.

Liaison directe. Parmi les projets réalisés, un guichet foncier avec des équipements matériels et informatiques a été inauguré hier dans la commune rurale d'Ambohitromby, district de Fenoarivobe dans la région de Bongolava, en vue de la sécurisation foncière de la population et des jeunes entrepreneurs ruraux. En outre, une pose de première pierre de la construction des infrastructures d'irrigation a été faite dans cinq périmètres irrigués. Et ce n'est pas tout ! Une pose de première pierre marquant le début des travaux de réhabilitation de la piste d'une longueur totale de 126 km reliant Manakambahiny, dans la commune rurale de Bevato, District de Tsiroanomandidy à Ambohitromby, dans le district de Tsiroanomandidy, a également eu lieu hier. Ce qui permettra en tout de desservir cinq communes rurales tout en assurant de façon permanente la liaison directe entre les zones de production et les chefs-lieux de district ou de région.

1re promotion. Par ailleurs, 17 tonnes d'engrais dont sept tonnes de NPK, cinq tonnes de DAP et cinq tonnes d'urée ainsi que 450 petits matériels agricoles ont été remis aux paysans locaux dans le cadre de cet événement. C'était également une occasion pour célébrer la sortie de la 1re promotion des jeunes entrepreneurs ruraux au nombre de 76. Ils vont s'installer à Tsimahabeomby. Notons que le président du Sénat, Rivo Rakotovao et le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Randriarimanana Harison Edmond, ont honoré de leur présence ces différents évènements qui se sont tenus dans la commune Rurale d' Ambohitromby.