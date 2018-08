Madagascar: Glacier Analakely - Soirée endiablée en vue avec Willy

Dans les soirées endiablées, Willy fait bien des heureux chez les noctambules, et il ne compte pas s'arrêter !

Comme toute étoile de la musique tropicale qui se respecte, Willy, car c'est de lui dont il s'agit, fera la soirée du vendredi au Glacier. Une grande occasion pour les habitués des lieux à apprécier les multiples facettes de l'infatigable Willy. Accompagné par ses musiciens de toujours et ses complices de scène, l'artiste fera vibrer les convives du côté d'Analakely.

Après s'être fait une place dans le paysage du show business malgache, il a su donner plusieurs couleurs à sa musique. Depuis « Kombitsiky Mafana » à ses débuts, il en a fait du chemin. Ces derniers temps, ses titres se focalisent plus sur l'amour. Laissant le machisme au profit de la repentance entre « Mifona fa diso » et « Aza ampijaliagna », en passant par les « Aza maka lagy », le chanteur attire la faveur des amateurs de slow tropicale, sans pour autant laisser de côté le rythme qui réussit les belles soirées. Combinant son ancien style et son nouveau genre, Willy reste néanmoins Fidèle à son image tout en fusionnant les « mangaliba » et les « karitaky » qui lui réussissent si bien. Par ailleurs, ses dernières pontes suivent la tendance du moment en incluant du reggae, du slow et du Sudaf dans ses compositions.

Un choix qui se trouve être la suite logique de son évolution musicale. Selon le chanteur, « je trouve qu'il est plus facile de véhiculer les messages avec le rythme de Bob Marley. De plus, j'ai toujours pensé faire de la fusion en matière de musique. Et même si je décide de m'ouvrir un peu plus, je resterai fidèle à mon image de metteur d'ambiance. Néanmoins, que cela ne m'empêche pas d'élargir mon horizon musical ». Une fois de plus, Willy transportera le public dans l'univers magique pour offrir aux noctambules un défoulement total.