Madagascar: Tennis / Open International BMOI/Air France - Va pour les derniers qualificatifs ce week-end

Dans le tableau féminin, Elsie Rakotohasy et Safidisoa Nomenjanahary ont validé leur ticket à l'issue des qualifications. Elles rejoignent Zarah Razafimihatratra, Sariaka Radilofe, Iariniaina Tsantaniony, Finaritra Andriamadison et Faratiana Rasoarilalao. Chez les hommes, sept joueurs sont assurés de disputer le tournoi du 9 au 14 octobre sur la terre battue d'Ilafy. Il s'agit de Donné Radison, Hasina Randrianirina et Solonantenaina qui ont arraché leur qualification le week-end dernier. Les Ando Rasololomalala, Andritoavina Ratsimandresy, Rado Rajaonarison et Patrick Rakotozafinirina sont qualifiés directement. « On attend la confirmation des joueurs étrangers pour finaliser la liste des engagés dans le tableau final.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.