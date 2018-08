Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Rencontre de clarification sur la maladie d'Ebola

Au-delà de la prise en charge médicale des cas, la lutte contre l'épidémie implique aussi la participation communautaire et cela est possible par la sensibilisation. C'est à cet exercice que se livre le ministère de la Santé publique pour aider la population à avoir une compréhension commune de cette maladie grave et mortelle.

Dans la ville de Béni, l'équipe de la coordination de la lutte contre Ebola a organisé récemment une rencontre de clarification à laquelle ont pris part le maire, les notabilités, les chefs coutumiers, les chefs de quartier, les chefs de cellule, les mouvements de jeunes et la société civile. Au cours de cette réunion, la coordination a répondu à certaines préoccupations des communautés relatives à la riposte. Plus de trois cent cinquante personnes ont assisté à cette session d'information axée sur la maladie à virus d'Ebola.

La rencontre a permis d'apaiser des esprits autour de certains malentendus sur l'épidémie au sein de la communauté. Au terme de celle-ci , les autorités se sont engagées à préparer un plan d'action pour soutenir les différents volets de la riposte, plus particulièrement la signalisation des alertes, le suivi des contacts ainsi que les enterrements dignes et sécurisés.

Rappelons que depuis le début de la vaccination, le 8 août, quatre mille cinq cent onze personnes ont été vaccinées, dont deux mille deux cent soixante-dix-huit à Mabalako, mille quatre-vingt-quinze à Béni, mille dix-sept à Mandima et cent vingt et un à Oicha. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, au total cent douze cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont quatre-vingts confirmés et vingt-huit probables. Dix-huit cas suspects sont en cours d'investigation, dont deux dans la ville de Goma. Par contre, un nouveau cas confirmé a été signalé à Mandima. Aucun nouveau décès n'a été rapporté et trois nouvelles personnes sont guéries.