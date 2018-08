Congo-Brazzaville: Littérature - Des échanges autour de l'œuvre de Wilfried N'Sondé

Dans le prolongement de ses rencontres avec les auteurs contemporains, So'Art Book propose, le 8 septembre à 15h, à la Colonie, au 128 de la rue Lafayette, dans le Xe arrondissement de Paris, des discussions sur l'œuvre de l'écrivain congolais.

En compagnie de l'artiste multidisciplinaire, les échanges porteront en grande partie sur son dernier roman "Un océan, deux mers, trois continents" paru aux Editions Actes Sud et lauréat du Prix Kourouma 2018.

L'histoire est presque d'actualité, mettant aux prises des migrants en errance à bord de bateaux tels que le «Lifeline» ou le «Mearsk». Ici, le bateau s'appelle plutôt le Vent Paraclet. A bord de cette cargaison d'esclaves, Ne Vunda, né vers 1583 sur les rives du fleuve Kongo, et chargé par le roi des Bakongos de devenir son ambassadeur auprès du pape.

Au cours de cette longue traversée commencent des péripéties dans le bateau commandé d'une main de fer par Louis de Mayenne, un homme que ni la morale ni le malheur des autres n'étouffent, entre l'Afrique et le Brésil, pour se terminer à Lisbonne, au Portugal, après avoir déchargé sa cargaison d'esclaves.

Hommes, femmes et enfants sont maintenus dans la plus grande insalubrité, supportent les pires outrages, la faim, la soif, sont battus dès le moindre geste de rébellion et sont jetés par-dessus bord.

Né en 1968 à Brazzaville, Wilfried N'Sondé a fait des études de sciences politiques à Paris avant de partir vivre à Berlin où il est resté vingt-cinq ans. Il habite désormais à Paris. En 2016, il a enseigné la littérature à l'université de Berne en tant que professeur invité.

Musicien et auteur de chansons, il se produit régulièrement en duo avec son frère Serge N'Sondé, en France et en Allemagne. Écrivain, il publie son œuvre aux éditions Actes Sud, et ses romans sont traduits aux États-Unis ainsi qu' en Italie.

Il est lauréat de différents prix dont le Prix Ahmadou-Kourouma 2018, le Prix des lecteurs 2018 L'Express/BFMTV et le Prix France Bleu 2018 pour son livre "Un océan, deux mers, trois continents".