Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupe de la Ligue

Christopher Maboulou et Yann Mabella était sur le banc, tandis que Tobias Badila et Ryan Bidounga sont à l'infirmerie.

Pour les Lorrains, la descente aux enfers continue, malgré le but de Mons Bassouamina : entré à 66e, il perce sur le côté gauche, éliminé trois défenseurs, repique et expédie une frappe puissante dans les filets (75e).

Sans Durel Avounou, ménagé et resté sur le banc, Orléans se qualifie sur le terrain de Nancy (1-1 puis 4-3 aux tirs au but).

Et c'est bel et bien Le Havre qui se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de la Ligue (3-3, puis 6-5 aux tirs au but).

Au retour des vestiaires, l'ancien joueur de Dunkerque voit Lekhal intercepter le cuir au milieu de terrain et réalise un bon appel dans l'axe : servi, il trompe Leon d'une pichenette parfaite (49e). Et le célèbre d'une série de saltos.

Le Havre recevait Brest avec deux Congolais dans le onze de départ : Fernand Mayembo et Bevic Moussiti Oko, alignés dans l'axe de la défense et à la pointe de l'attaque. Alan Dzabana, lui, est resté sur le banc.

