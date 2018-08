Congo-Kinshasa: Est de la RDC - L'Unicef renforce ses programmes d'éducation dans les zones touchées par Ebola

L'agence onusienne qui milite pour les droits de tous les enfants à l'école peaufine des stratégies pour que ceux vivant dans les zones affectées par l'épidémie ne soient pas privés de leur droit à l'éducation.

La date de la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national est fixée au 3 septembre, même dans les zones affectées par l'épidémie du virus d'Ebola. Toutefois, dans ces zones, des mesures exceptionnelles doivent être prises pour que la maladie ne se propage pas dans les écoles. C'est dans ce sens que l'Unicef renforce ses programmes d'éducation, de santé et d'eau, d'assainissement et d'hygiène afin que les écoles soient un environnement d'apprentissage sûr pour les enfants et leurs enseignants.

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a récemment décidé que la rentrée scolaire soit effective même dans les provinces touchées du Nord-Kivu et de l'Ituri, où quelque deux cent cinquante écoles sont situées dans les zones de santé affectées par le virus d'Ebola.

Malgré la présence de ce virus dans les provinces de l'est, le représentant de l'Unicef en RDC, Gianfranco Rotigliano, martèle que l'école reste le seul endroit où les enfants vont apprendre comment prévenir cette maladie . « L'éducation est un droit pour chaque enfant et est essentielle pour que les enfants se développent pleinement. Particulièrement en temps de crise comme une épidémie d'Ebola, les écoles sont importantes pour que les enfants trouvent la stabilité, apprennent les gestes de prévention et bénéficient d'un soutien psychosocial », a-t-il conseillé.

Il a, par ailleurs, souligné que tous les efforts doivent être déployés pour assurer une rentrée scolaire en toute sécurité. Rappelons que le représentant de l'Unicef a eu à se rendre dans l'aire de santé de Mangina, l'épicentre de l'actuelle épidémie.

Grâce à l'appui de l'Unicef, les directeurs d'école et les enseignants recevront une formation sur la prévention et la protection contre Ebola et sur la manière d'éduquer les enfants sur les bonnes pratiques d'hygiène afin d'éviter la propagation du virus. Pour que les écoles des zones de santé touchées soient bien préparées, l'agence onusienne distribuera des thermomètres laser, des unités de lavage de mains ainsi que des mégaphones et des affiches de prévention. En outre, l'Unicef collabore avec ses partenaires pour former les directeurs d'école et plus de mille sept cent cinquante enseignants dans les zones de santé touchées, sur la maladie et les mesures de protection contre le virus ; organiser des activités de sensibilisation pour les comités de parents et les autorités locales au sujet des mesures de prévention dans chaque école concernée ; préparer les enseignants à sensibiliser tous les enfants en début d'année scolaire aux bonnes pratiques d'hygiène pour contenir la propagation du virus.