Angola: Le PIB du 1er trimestre 2018 diminue de 2,2%

Luanda — Au premier trimestre de cette année (2018), le produit intérieur brut (PIB) angolais a enregistré une baisse de 2,2% par rapport au premier trimestre de 2017.

La performance de l'activité économique au 1er trimestre 2018 par rapport au premier trimestre 2017, en termes de croissance négative est principalement attribuable aux activités de pêche (-12,8%), du commerce (-8,8%), de l'extraction et raffinage du pétrole (-7,3), de l'extraction de diamants et d'autres minéraux (-6,7%) et de l'agriculture et la sylviculture (-1,5%), respectivement.

Un communiqué de presse de l'Institut national de statistique (INE) publié sur un site de l'institution souligne que les activités qui ont le plus contribué et constitué des facteurs importants pour la performance de l'activité dans le PIB du premier trimestre 2018 ont été l'extraction et le raffinage du pétrole brut et du gaz naturel avec 33%, suivi du commerce avec 15%, de la construction avec 12% et de l'administration publique avec 6%.

Le ministre des Finances, Archer Mangueira, a avait en juin dernier que la croissance du PIB devrait avoisiner 2,2% cette année.