Angola: La future loi sur la liberté de religion devrait limiter l'activité pastorale

À son tour, l'évêque de l'église Josafat de la province de Huambo, Yuri Paulino, a déclaré que le ministère pastoral est une vocation qui, à son tour, nécessite la formation théologique, afin de ne pas confondre la société, étant donné que le rôle essentiel de l'église est d'apaiser les esprits, éduquer, sensibiliser la population et cultiver des normes élevées de comportement, de fidélité, d'intégrité et de crainte de Dieu.

Le pasteur Euclide dos Santos de l'Eglise méthodiste a dit beaucoup de ceux qui se disent berger et diriger les confessions religieuses mais ne les sont pas vraiment donc, ils ne prêchent pas l'évangile de la paix, de la justice sociale et de l'amour du prochain.

