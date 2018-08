Burkina Faso: Grève des chauffeurs - L'OTRAF et l'UCRB suspendues par le gouvernement

Une situation qui rappelle la grève illimitée lancée par l'UCRB le 9 août 2017 et qui avait eu des conséquences désastreuses, en réaction aux propos du ministre de la Sécurité d'alors, Simon Compaoré, consécutifs aux échauffourées entre chauffeurs routiers et Forces de défense et de sécurité à Tenkodogo en son temps.

Statu quo donc ! Mesurant la gravité de la persistance d'une telle situation sur l'approvisionnement du pays en produits pétroliers notamment et sur la sécurité du pays, relève le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, le gouvernement a décidé de la suspension temporaire des activités des structures que sont l'OTRAF et l'UCRB.

Après une rencontre entre responsables de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso (OTRAF) et l'Union des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB) qui n'a pas fait fléchir les chauffeurs en grève depuis 4 jours, c'est le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, qui a patronné une rencontre en début d'après-midi hier, 28 août 2018, à la primature, avec les différents acteurs de la crise née de ce mouvement des chauffeurs. Au terme de cette rencontre, le Premier ministre a annoncé la suspension temporaire des activités de l'OTRAF et de l'UCRB.

