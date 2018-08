Sénégal: Finances publiques - Progression des dépenses publiques

S'agissant des dépenses courantes (841,5 milliards), elles ont crû de 59 milliards, en liaison avec la masse salariale (331 milliards) et les intérêts sur la dette publique (135,1 milliards) qui se sont respectivement confortés de 11,5% et 19,6%.

Toutefois, des contreperformances de l'IS (-3,2 milliards) et de l'IRVM (-2 milliards) sont notées. S'agissant des droits d'enregistrement et de timbre, ils sont évalués à 37,4 milliards soit une hausse de 6,2 milliards comparativement à fin juin 2017.

La progression des recettes budgétaires est principalement attribuable aux recettes fiscales qui ont atteint 994,9, s'améliorant de 6,9% sur un an. Elle est soutenue par les impôts indirects hors FSIPP (576,1 milliards), les impôts directs (373 milliards) et les droits d'enregistrement (37,4 milliards) qui se sont respectivement renforcés de 7,7%, 4,8 % et 19,9%.

Les ressources sont évaluées à 1155,6 milliards, essentiellement composées de recettes budgétaires à hauteur de 1047,9 milliards, de dons pour un montant de 92,7 milliards et de ressources du FSE évaluées à 15 milliards. En glissement annuel, l'augmentation des ressources (+72,7 milliards ou +6,7%) est liée aux recettes budgétaires (+44,5 milliards) et aux dons (+33,8 milliards).

Quant aux ressources et dons mobilisés, ils se sont accrus de 6,7% pour atteindre 1155,6 milliards à fin juin 2018. Au total, le solde budgétaire, dons compris, est estimé en déficit de 251,1 milliards à fin juin 2018 contre un déficit de 178,1 milliards un an auparavant.

Au cours du premier semestre de 2018, l'exécution budgétaire s'est traduite par une progression soutenue des dépenses publiques et un accroissement modéré des ressources budgétaires. En effet, les dépenses se sont établies à 1406,7 milliards à fin juin 2018 contre 1261 milliards un an auparavant, soit une hausse de 11,6%.

