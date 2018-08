Ghana: Aide au développement - Le Ghana et le Royaume-Uni signent un accord de plus de 14 milliards de Fcfa

Le gouvernement du Ghana et celui du Royaume-Uni ont signé le mardi 28 août, un accord de diversification économique et commerciale d'un montant de 20 millions de livres sterling soit plus de 14 milliards de Fcfa, rapporte l'agence Ecofin.

L'objectif de cet accord consiste principalement à créer des emplois et à promouvoir le programme de transformation économique du Ghana.

Selon la ministre d'État britannique pour l'Afrique, Harriet Baldwin, cette enveloppe sera consacrée à quatre domaines clés. Il s'agira notamment, d'appuyer les réformes visant à améliorer l'environnement des affaires au Ghana et à soutenir la promotion des opportunités d'investissements étrangers dans le pays.

Mais également d'aider à la diversification d'activités à valeur ajoutée destinées à l'exportation. Et enfin, de développer les infrastructures qui attireront davantage d'investissements étrangers au Ghana.

Notons par ailleurs que la Première ministre britannique, Theresa May, a entamé une tournée africaine qui l'a conduite en Afrique du Sud, le mardi 28 août.

Elle sera ce mercredi 29 août au Nigeria et elle finira sa tournée le jeudi 30 août par le Kenya. La visite de Theresa May vise à renforcer la coopération entre le Royaume-Uni et les pays africains.