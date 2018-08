Sénégal: Secteur halieutique - Bonne tenue des débarquements de la pêche, en variation trimestrielle

L'activité de pêche a crû de 42,4%, entre les deux premiers trimestres de l'année 2018, du fait des améliorations simultanées de ses composantes artisanale (+51,4%) et industrielle (+24,4%).

La progression des débarquements de la pêche artisanale est tirée par les régions de Thiès (+35,1%), Saint-Louis (+227,3%) et Dakar (+161,1%). A Dakar et Thiès, une forte présence des sennes tournantes est notée.

Cette dernière a occasionné d'importantes mises en terre des espèces pélagiques (maquereau, chinchards, sardinelles), anchois, carpes blanches, otholites, semi-pélagiques (ceintures) et tassergals.

Concernant Saint-Louis, la bonne tenue des débarquements est, d'une part, liée au réchauffement des eaux de surface qui a induit des paramètres biologiques favorables aux poissons et aux pics de la campagne de pêche, d'autre part.

Pour sa part, la performance de la pêche industrielle est imputable aux captures de seiches et poulpes (+39,8%), sardinelles, «maquereaux et chinchards» (+409,7%) et de thons (+118,1%), les navires s'étant accrus de 14,7% sur la période (1033 navires dont 641 navires sénégalais et 392 navires étrangers).

Au total, l'augmentation de l'offre a entraîné une baisse des prix du poisson frais de 20,9% sur la période. Sur un an, l'activité de pêche s'est, en revanche, repliée de 10,2%, au deuxième trimestre 2018, en liaison avec le recul des captures artisanales (-22,5%), toutefois, atténué par la progression des débarquements industriels (+45,2%).

Le repli des mises en terre de la pêche artisanale est surtout noté dans la région de Thiès (-48,0%), en rapport avec la migration des poissons et sennes tournantes vers le sud et le nouvel intérêt pour la pêche de poulpe. A Dakar et Saint- Louis, par contre, les débarquements artisanaux du deuxième trimestre 2018 se sont respectivement consolidés de 3,3% et 256,7%, en glissement annuel.

Dans la dernière région citée, la hausse des prises est favorisée par les paramètres environnementaux, en absence de mise en œuvre effective des accords avec la Mauritanie. S'agissant de la pêche industrielle, les prises se sont bien comportées au deuxième trimestre 2018, malgré une baisse de 4,4% du nombre de navires en action.

En somme sur un an, le premier semestre 2018 est marqué par une légère hausse (+0,5%) de la production halieutique, tirée par sa composante industrielle (+58,5%). La performance de cette dernière est largement imputable aux débarquements de poulpes et seiches (+36,9%), thons (+29,5%) et crevettes de fonds (+71,8%).