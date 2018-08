Un atelier de sensibilisation en faveur des militaires et paramédicales sur la réduction de risque chez les consommateurs de drogues injectables (Cdi) a démarré depuis hier, mardi 28 août, à l'Ecole nationale de la Police et la formation permanente de Dakar.

Organisé par l'Alliance des communautés pour la santé (Ancs), en partenariat l'Ong AJD/Pastef, l'objectif de la rencontre est de créer un environnement social et juridique favorable à la mise en œuvre des activités allant dans le sens d'une meilleure prise en charge de cette cible considérée comme vulnérable.

Un programme sur la réduction des risques chez les consommateurs de drogues injectables (Cdi), qui consiste à réduire les risques de consommation, liés aux questions sanitaires, sociales, familiales chez ces derniers, existe.

Seulement, il reste méconnu des populations. Une affirmation qu'on peut retenir des organisations de l'atelier sur la même problématique, organisé, hier mardi, en faveur des acteurs de la chaine judiciaire.

Selon le docteur Abou Sy, psychiatre, médecin légiste, par ailleurs consultant, dans ledit programme, «il faut comprendre que depuis quelques années, la lutte contre la drogue qui concerne tous les Etats du monde s'est beaucoup appesantie sur la répression. Cette lutte, malgré les financements qui ont été mis dans ce cadre là, n'a pas donné les fruits escompté», a-t-il fait savoir.

Face à cette situation, le docteur Sy a avancé qu'il y avait lieu de changer de paradigme pour avoir des résultats. «La nouvelle dynamique reste basée sur deux approches: celle qui concerne la réduction de l'offre et une autre basée sur la réduction de la demande qui est une innovation et qui consiste à ne plus exclure ou stigmatiser les usagers de drogues, mais à essayer de les intégrer dans la société en les offrant une meilleure prise en charge. On s'est rendu compte, en les excluant, que cela ne faisait qu'empirer la situation».

Concernant cette prise en charge des consommateurs de drogues injectables dans le monde, le docteur Abou Sy a déclaré que de nouveaux modèles ont été créés et qui sont en train d'être disséminés un peu partout dans le monde. Et c'est dans ce contexte que les militaires et paramilitaires seront informés et sensibilisés.

De l'avis d'Ousmane Sène, de l'Ong AJD/Pastef, pour réussir à réduire les risques chez les consommateurs de drogues injectables, il faudrait coopérer avec les Forces de sécurité. Une démarche qui a conduit, selon lui, à la tenue de ce conclave qui prend fin ce mercredi à l'école de Police.

Il est attendu, au sortir de cet atelier, que les agents de Forces de sécurité soient formés sur la problématique de l'usage de drogues en vue de lever les barrières d'accès aux soins, qu'ils soient sensibilisés sur les besoins spécifiques de prise en charge des Cdi, qu'ils soient impliqués dans l'approche Rdr, mais aussi qu'ils prennent en compte la dimension droits humains dans leurs interventions auprès des Cdi.

Rappelons que l'Alliance nationale des communautés pour la santé Ancs, a soumis une note conceptuelle régionale au Fonds mondial, intitulée «Réduction des risques VIH/TB et autres co-morbidités et promotion des droits humains auprès des consommateurs de drogues injectables dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest» (Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau et Sénégal).

Cette note conceptuelle a reçu l'approbation du Conseil d'Administration du Fonds mondial, pour son financement en tant que programme régional.

Ce programme régional (Pareco, en sigle) vise l'amélioration de l'accès aux services de réduction des risques (Rdr) et la promotion des droits humains des Cdi par la promotion du plaidoyer dans les pays qui n'ont pas encore initié l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de réduction des risques comprenant plusieurs mesures et programmes visant à réduire les conséquences négatives de l'usage de drogues.