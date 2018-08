Sénégal: Ourour - Plusieurs dizaines de champs détruits pour la construction d'une piste

Elles réclament toutefois des dommages et intérêts et attirent l'attention, particulièrement du chef de l'Etat, sur le fait que la plupart des paysans touchés par ces travaux avaient contracté des dettes auprès des banques pour l'achat de semences et intrants. Par conséquent, ils peineront aussi à honorer leurs engagements, compte tenu du niveau de pauvreté dans les villages.

Ainsi mobilisées hier en surnombre, les populations de ces différents villages ont manifesté. Histoire d'exprimer leur colère au sujet de l'ordonnance d'une telle opération intervenue dans une période où l'on est encore en pleine campagne agricole et que dans le monde rural, l'essentiel des surfaces sont déjà emblavées et attendent les prochaines semaines pour être récoltées.

C'était au cours d'une séance d'aménagement du circuit linéaire que la piste doit emprunter. Une opération qui a causé d'énormes pertes par rapport à l'investissement et diminuera, sans doute, les productions attendues cette saison dans les filières du mil, du maïs, de l'arachide et plusieurs autres variétés de cultures.

